Динамо не сумело победить Оболонь-Бровар: красивый гол Цитаишвили, бледные полчаса для молодежи, центральная роль Кадири

Киевское Динамо расписало ничью с Оболонь-Бровар в товарищеском матче – 1:1. Обзор игры читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1

Голы: Цитаишвили, 11 – Островский, 83

Сегодня Динамо запланировало два спарринга в завершение подготовки к сезону. Первая встреча состоялась утром на тренировочной базе против представителя второго дивизиона Оболонь-Бровар. Александр Хацкевич выставил смешанный состав, но место в старте получили преимущественно неосновные футболисты.

Динамо: Кучерук – Кравченко, Попов, Шабанов, Пиварич – Кадири – Цитаишвили, Шапаренко, Гармаш, Сидклей – Русин.

Вице-чемпион Украины пропустил на старте атаку, которая завершилась опасным ударом – Владислав Кучерук вытащил мяч из-под перекладины. Динамо завладело инициативой, взяло "круглого" под контроль и перешло в наступление. На 11-й минуте "бело-синие" вышли вперед, когда Георгий Цитаишвили исполнил голевое соло – сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол ворот.

Динамо больше создавало все же левой бровкой, где вышла непривычная пара Пиварич-Сидклей. Туда же смещался Николай Шапаренко, перегружая зону. Результат – ряд хороших подач и прострелов. В центре поля вектор атакам задавал Мохаммед Кадири. Он успевал и переводить мяч с фланга на фланг, и вырезать диагонали, и перекусывать в зародыше потуги Оболони.

В середине тайма ганец заработал опасный штрафной, с которого Никита Кравченко пробил в штангу. Далее угловой – Денис Попов ударом головой попал во вратаря. Динамо продолжало поджимать, чаще всего на ударной позиции оказывался Николай Шапаренко. На пути становились голкипер и проблемы с точностью.

Оболонь до перерыва несколько раз дошла до ворот Динамо – постоянно через правый фланг Динамо. Никита Кравченко оказывался один на один с соперниками, не всегда вовремя сближался, а потому позволял обострять. Владислав Кучерук в первой 45-минутке сохранил ворота "сухими", а на второй тайм уступил место Руслану Нещерету.

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Стартовые минуты второй половины встречи вышли скучными – команды почти ничего не создавали, играли без ворот. После редких забросов Динамо в штрафную площадь мяч попадал в руки вратаря Оболони. По истечении часа игрового времени Александр Хацкевич сделал 7 замен, выпустив молодых исполнителей из U-21. Билошевский, Шулянсьий, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота и Петрусенко появились на поле.

Скорко в центре на скорости пошел в дриблинг и заработал стандарт. Шулянский неплохо подал на дальнюю штангу, партнеры замкнули навес акцентированным ударом, но арбитр зафиксировал офсайд. На время игра снова уснула, а активизировалась около 80-й минуты во владениях Динамо. Островский замкнул передачу с левого фланга ударом через себя. Мяч опускался за шиворот Нещерету, но Руслан дотянулся и перевел игру на угловой. А потом еще и надежно сыграл после двух корнеров.

Через 3 минуты Островский все же добился своего, пробив головой в ворота после навеса справа. Оборона Динамо потеряла соперника в центре штрафной площади, а вратарь "бело-синих" не имел шансов спасти. До финального свистка молодежь Динамо не сумела организовать ни одной осмысленной атаки и довести дело до удара. Итог – ничья 1:1.

Второй сегодняшний матч Динамо состоится в 16:00 на стадионе имени Валерия Лобановского против новичка УПЛ Колоса. Новый сезон для команды Александра Хацкевича начнется 28-го июля Суперкубком Украины с Шахтером.

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