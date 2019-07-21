Динамо несподівано програло Колосу у товариському матчі

Кияни не змогли впоратися з новачком української Прем'єр-ліги.
Міжсезоння-2019, товариський матч
Динамо – Колос – 1:3
Голи: Бєсєдін, 58 – Гавриш, 55 (пен), Нехтій, 75, Чорноморець, 90+2
Вилучення: Бурда, 90+1
У першому таймі глядачі так і не побачили жодного гола. Гравцям Динамо явно бракувало свіжості і швидкості, хоча Олександр Хацкевич застосував масову ротацію у порівнянні з грою проти Оболонь-Бровара , яка завершилась кількома годинами раніше.
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Друга половина гри завершилась для столичного гранда повним провалом. Замість стартового штурму віце-чемпіон України привіз пенальті у власні ворота. Карлос Де Пена необережно зіграв у підкаті, і суддя негайно вказав на "точку". Покарання реалізував Гавриш.
Вже через кілька хвилин Динамо змогло відігратися завдяки зусиллям Бєсєдіна, який замкнув зручну передачу з флангу від Караваєва. Однак, це був останній успіх столичного гранда у звітному матчі.
Нехтій та Чорноморець шокували іменитого суперника, який до всього ще й закінчував матч у меншості – Микита Бурда отримав червону картку за фол останньої надії.
Колос продемонстрував свою готовність до виступів в еліті українського футболу, а от Динамо явно варто задуматись – одне віртуальне очко у матчах з формально командами Першої ліги це явно не той доробок, на який розраховував Олександр Хацкевич.
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