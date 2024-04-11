Страсбур проявляет активный интерес к Волошину, сообщает ТаТоТаке. Назар фигурирует в шорт-листах французского клуба на летнее усиление позиции вингера.

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Волошин в этом сезоне стал основным игроком Динамо, воспользовавшись шансом после травмы Ярмоленко. У 20-летнего вингера 5 голов и 3 ассиста за 18 матчей УПЛ.

У Назара контракт с Динамо рассчитан еще на три года. Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Страсбур занимает 12 место в чемпионате Франции. Клуб имеет сильные связи с Челси через общего владельца – компанию BlueCo. Ранее за Страсбур выступал Соболь.