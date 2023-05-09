Полузащитник Динамо Назар Волошин не располагал дополнительной информацией для тренерского штаба перед матчем против Кривбасса (1:0), за который он отыграл первую половину сезона.

– Еще вчера ты был в Кривбассе, а сейчас – в Динамо. Все секреты раздал?

– Нет, потому что в Кривбассе все же, видимо, изменилось немного что-то. Видел новых игроков – в команде появились Бескоровайный и многие легионеры. Все знали, что Кривбасс дерется. Я знал, что это хорошая команда.

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– Первый тайм, можно сказать, был за Кривбассом, потому что было много подходов к вашим воротам, но во втором Динамо все же вырвало победу. На классе или благодаря чему?

– После дороги приехали, почти все ребята играли здесь впервые. Возможно, поле было несколько непривычным. Но потом собрались, поговорили в раздевалке, прибавили темпа – и смогли забить.

– Кроме победы, чем запомнится тебе лично приезд в Кривой Рог?

– Был очень рад видеть всех ребят, тренеров и персонал. Очень приятно было снова побывать здесь, думаю, еще не раз сюда приеду. Есть немного ностальгии, – сказал Волошин в комментарии пресс-службе Кривбасса.

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