Півзахисник Динамо Назар Волошин не мав додаткової інформації для тренерського штабу перед матчем проти Кривбаса (1:0), за який він відіграв першу половину сезону.

– Ще вчора ти був у Кривбасі, а зараз – у Динамо. Всі секрети роздав?

– Ні, бо в Кривбасі все ж, мабуть, змінилося трохи щось. Бачив нових гравців – в команді з'явилися Бескоровайний та багато легіонерів. Всі знали, що Кривбас б'ється. Я знав, що це хороша команда.

Третя перемога Шовковського-тренера у відеоогляді матчу Кривбас – Динамо – 0:1

– Перший тайм, можна сказати, був за Кривбасом, бо було багато підходів до ваших воріт, але у другому Динамо все ж вирвало перемогу. На класі чи завдяки чому?

– Після дороги приїхали, майже всі хлопці грали тут вперше. Можливо, поле було дещо незвичним. Але потім зібралися, поговорили в роздягальні, додали темпу – і змогли забити.

– Окрім перемоги, чим запам’ятається для тебе особисто приїзд у Кривий Ріг?

– Був дуже радий бачити всіх хлопців, тренерів та персонал. Дуже приємно було знову побувати тут, думаю, ще не один раз сюди приїду. Є трохи ностальгії, – сказав Волошин у коментарі прес-службі Кривбаса.

Динамо здолало Кривбас – ударний відрізок приніс Шовковському третю перемогу, єврокубки віддаляються від Вернидуба