Как известно, одним из соперников Динамо во время благотворительного турне, проходящего под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!"), будет загребское Динамо.

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По сообщению официального сайта "бело-синих", поединок между командами состоится 28 апреля на крупнейшей спортивной арене Хорватии – стадионе Максимир. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Динамо Киев TV, Киевстар ТВ, YouTub-каналах Динамо Киев и Footballhub.

Напомним, на данный момент Динамо Загреб идет в турнирной таблице чемпионата Хорватии первым – после 29-ти туров "синие" набрали 63 очка и опережают Осиек на 2 пункта (плюс имеют игру в запасе).

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