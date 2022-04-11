Як відомо, одним з суперників Динамо під час благодійного турне, що проходить під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!"), буде загребське Динамо.

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За повідомленням офіційного сайту "біло-синіх", поєдинок між командами відбудеться 28 квітня на найбільшій спортивній арені Хорватії – стадіоні Максімір. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Трансляція матчу відбудеться на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Динамо Київ TV, Київстар ТБ, YouTub- каналах Динамо Київ та Footballhub.

Нагадаємо, на даний момент Динамо Загреб йде у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії першим – після 29-ти турів "сині" набрали 63 очки і випереджають Осієк на 2 пункти (плюс мають гру в запасі).

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