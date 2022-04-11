"Все мы были приятно шокированы тем приемом, который нам уже устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели невероятное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены буквально везде – на транспорте, на зданиях, в окнах простых жителей Варшавы.

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Билборды содержат слова поддержки и направлены на осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них: "Путин иди, на х*й". Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто много говорит и мало что делает.

Мы прилетели в Польшу за два дня до поединка, и я даже провел параллели с Лигой чемпионов. Признаюсь, когда мы выступаем в еврокубках, то все равно выходим на поле защищать честь своего клуба, в меньшей степени думая о клубных коэффициентах страны. В данном случае все ребята понимают, что играть будем за всю Украину. Нас уже просят достать билеты, а такой ажиотаж действительно бывает только перед Лигой чемпионов и матчами сборной", – сказал Сидорчук в интервью Zbirna.com.

Напомним, поединок против Легии состоится уже во вторник, 12 апреля. Начало встречи в 21:30.

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