Динамо пытается частично вернуться к нормальному функционированию, пока родной Киев остается в опасности.

Столичная команда нашла временное убежище в Дрогобыче, сообщает официальный сайт местного горсовета.

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Киевлянам предоставили спортивные объекты города, чтобы игроки смогли нормально тренироваться и потенциально проводить товарищеские матчи. Местная община и представители Динамо обменялись символическими подарками, закрепившими дружбу. "Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы опробовали несколько полей для тренировок и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия", – объяснил выбор генеральный директор "бело-синих" Резо Чохонелидзе.

Напомним, 25 февраля должен был возобновляться чемпионат Украины, однако днем ​​ранее российские оккупанты начали вероломную войну и заставили нас забыть о спокойной жизни.

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