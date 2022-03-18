Киевский клуб адресовал слова поддержки тем, кто обороняет Украину от армии оккупантов.

Динамо не забывает благодарить тех, кто оказался с врагом лицом к лицу и не позволяет захватчикам продвигаться дальше. Игорь Суркис, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и футболисты киевлян записали видеообращение для наших воинов.

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К слову, несколько дней назад столичный клуб возобновил тренировочный процесс под руководством Олега Гусева. На данный момент команда базируется на западе Украины.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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