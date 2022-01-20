Динамо нашло нового соперника на завтрашний спарринг
21:26 - Читати українською
Киевское Динамо не останется без соперника на завтрашний день.
Динамо проведет контрольный поединок с испанским Атлетико Пульпиленьо, который состоится уже завтра, 21 января, в 19:00, сообщает официальный сайт киевлян.
Динамо отменило первый спарринг на сборах
Договариваться пришлось оперативно – ранее стало известно, что матч "бело-синих" со сборной испанских свободных агентов отменили из-за коронавируса.
Отметим, что Динамо должно провести спарринги с Расингом Люксембургом, Мурсией и Буде-Глимтом. Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо Киев в YouTube.
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