Динамо отменило первый спарринг на сборах
18:35 - Читати українською
Киевское Динамо не сможет провести контрольный поединок со сборной свободных агентов Испании.
Динамо на своем официальном сайте сообщило об отмене спарринга с AFE – сборной свободных агентов Испании.
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Причиной стала вспышка коронавируса в расположении команды соперника. Вместо этого киевляне проведут двустороннюю игру.
Отметим, что Динамо должно провести спарринги с Расингом Люксембургом, Мурсией и Буде-Глимтом.
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