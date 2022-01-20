Київське Динамо не залишиться без суперника на завтрашній день.

Динамо проведе контрольний поєдинок з іспанським Атлетіко Пульпіленьйо, який відбудеться вже завтра, 21 січня, початок о 19:00, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо скасувало перший спаринг на зборах

Домовлятись довелось оперативно – раніше стало відомо, що матч "біло-синіх" зі збірною іспанських вільних агентів скасували через коронавірус.

Зазначимо, що Динамо має провести спаринги з Расінгом Люксембург, Мурсією та Буде-Глімтом. Усі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо Київ у YouTube.

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