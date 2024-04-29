Матч не мог похвастаться большим количеством моментов. Ворскла даже имела небольшое преимущество, но Олег Кудрик показал, почему сейчас выигрывает конкуренцию у Дениса Бойко.

Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров

Все решил эпизод на 80-й минуте матча. Иван Нестеренко голом приносил Ворскле сенсационную победу над Шахтером, но теперь отметился с негативной стороны. 20-летний хавбек в штрафной подарил мяч Мутсафаеву, который сразу покатил Назаренко – победа Полесья 1:0.