Все желающие уже могут приобрести пропуска на поединок против АЕКа.

Динамо на своем сайте объявило о начале продажи билетов на домашние матчи группового этапа Лиги Европы. Напомним, киевляне будут принимать соперников в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского.

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Впереди у подопечных Мирчи Луческу поединки против АЕКа (15 сентября), Ренна (13 октября) и Фенербахче (3 ноября). Пока можно приобрести пропуска на матч с киприотами, а также абонементы на 3 матча. Билеты отдельно на матчи с французами и турками поступят в продажу позже.

Оформить тикеты можно по ссылке после регистрации на сайте bilety.cracovia.pl. Стоимость билетов от 50 до 190 польских злотых в зависимости от выбранного сектора.

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*Цены на билеты

* Цены на абонементы

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