"Тревожное состояние перед матчем с Фенербахче было у всех поклонников Динамо. Сейчас у команды спад – и физический, и эмоциональный. К матчу в Стамбуле динамовцы подходили с множеством проблем. Одна из них – отсутствие форварда. Легионеры к нам не поедут, а хорошего украинского нападающего найти сложно. Проблема форварда в Динамо уже больше года, но решить ее пока не удалось.

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Турецкая команда играла на победу. Бывает, что та или иная команда с плохой игрой добивается победного результата, но это бывает редко. Безусловно, трудно принять тот факт, что динамовцы пропустили решающий мяч в компенсированное время. Это болезненно воспринимается всеми.

Оба гола турецкая команда забила после стандартов – динамовцы не очень плотно играли у своих ворот. Такое случается. Ошибки допускают все – в этом красота футбола. Хозяева выпустили троих свежих игроков линии атаки во втором тайме, а киевляне не могли себе этого позволить. Усталость сказалась, я считаю.

А насчет исторической серии Динамо из пяти поражений подряд в официальных матчах... В нашей жизни столько проблем, что многое не понятно до конца. На Украину напали, идет война. Все мы переживаем трудный момент. Если человек болеет, то сразу не станешь здоровым – нужно время. Так и в футболе. Посмотрим, как руководство клуба и футболисты выйдут из этой тяжелой ситуации", – сказал Шелаев в комментарии SportArena.

Напомним, уже сегодня у Динамо будет шанс набрать первые очки в УПЛ – подопечные Луческу в матче 4-го тура сыграют со Львовом.

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