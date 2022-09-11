Динамо розпочало продаж квитків на домашні матчі Ліги Європи – абонементи йдуть з суттєвими знижками
Всі охочі вже можуть придбати перепустки на поєдинок проти АЕКа.
Динамо на своєму сайті оголосило про початок продажу квитків на домашні матчі групового етапу Ліги Європи. Нагадаємо, кияни прийматимуть суперників у Кракові на стадіоні імені Юзефа Пілсудського.
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Попереду у підопічних Мірчі Луческу поєдинки проти АЕКа (15 вересня), Ренна (13 жовтня) та Фенербахче (3 листопада). Наразі можна придбати перепустки на матч з кіпріотами, а також абонементи на 3 матчі. Квитки окремо на матчі з французами та турками надійдуть у продаж пізніше.
Оформити тікети можна за посиланням після реєстрації на сайті bilety.cracovia.pl. Вартість квитків від 50 до 190 польських злотих, в залежності від обраного сектора.
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* Ціни на квитки
* Ціни на абонементи
* VIP SILVER – зона гостинності з обслуговуванням високого рівня та кейтерингом
* VIP GOLD – окрема зона гостинності з високим рівнем обслуговування, кейтерингом та найкращими місцями у VIP-секторі