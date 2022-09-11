Всі охочі вже можуть придбати перепустки на поєдинок проти АЕКа.

Динамо на своєму сайті оголосило про початок продажу квитків на домашні матчі групового етапу Ліги Європи. Нагадаємо, кияни прийматимуть суперників у Кракові на стадіоні імені Юзефа Пілсудського.

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Попереду у підопічних Мірчі Луческу поєдинки проти АЕКа (15 вересня), Ренна (13 жовтня) та Фенербахче (3 листопада). Наразі можна придбати перепустки на матч з кіпріотами, а також абонементи на 3 матчі. Квитки окремо на матчі з французами та турками надійдуть у продаж пізніше.

Оформити тікети можна за посиланням після реєстрації на сайті bilety.cracovia.pl. Вартість квитків від 50 до 190 польських злотих, в залежності від обраного сектора.

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* Ціни на квитки

* Ціни на абонементи

* VIP SILVER – зона гостинності з обслуговуванням високого рівня та кейтерингом

* VIP GOLD – окрема зона гостинності з високим рівнем обслуговування, кейтерингом та найкращими місцями у VIP-секторі