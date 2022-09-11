В воскресенье, 11 сентября, киевское Динамо проведет номинально домашний матч против ФК Львов в рамках 4-го тура УПЛ. Противостояние состоится на "Арене Львов" в 17:00.

Текущая форма

В четверг команда Мирчи Луческу провела изнурительный поединок против Фенербахче в рамках группового этапа Лиги Европы. Турки победный гол забили уже в компенсированное время – 2:1. Для Динамо это поражение стало пятым подряд во всех турнирах с суммарным счетом 3:13.

Киевляне ужасно начали внутренние соревнования. В поединках против СК Днепр-1 и Зари "бело-синие" уступили и к очередному туру подходят в качестве аутсайдера. Динамо остро нуждается не только в заработанных очках, но и в положительных эмоциях. Пожалуй, самое время говорить о серьезной психологической яме.

Львов, как и Динамо, первый тур пропускал. Следовательно, стартовала команда Олега Дулуба с домашнего поединка против Зари. В перестрелке с луганцами Львов уступил 2:3 благодаря голу, пропущенному в компенсированное время. А уже через неделю львовяне встретились с Кривбассом. На этот раз команды голов не забивали – 0:0.

История противостояний

Последние четыре поединка этих соперников дарили результативный футбол – зрители становились свидетелями не менее четырех голов за матч. И каждый раз побеждали киевляне. Два последних поединка завершились синхронными выездными победами Динамо – 4:1. Еще раньше динамовцы побеждали в Киеве 3:1 и 4:0.

Однако в новейшей истории противостояний этих клубов есть и положительный результат для Львова. В октябре 2018 года львовяне сенсационно победили фаворита на выезде 1:0.

Кадровая ситуация

Вояж в Турцию в четверг стал неудачным для Динамо не только из-за досадного поражения. В середине второго тайма травму получил один из ключевых игроков киевлян Николай Шапаренко. Поле он покидал на носилках. Вердикт неутешителен – разрыв крестообразной связки. Кроме того, проблемы с коленом возникли у Георгия Бущана, который может пропустить около месяца.

Снова вне игры оказался Денис Попов. Защитник даже не ездил в Стамбул. Также недавно получил повреждение третий голкипер Динамо Руслан Нещерет. Зато в поединке с Фенербахче в обойму вернулся Виктор Цыганков, еще не игравший в текущем сезоне в УПЛ.

Одна из немногих приятных новостей, связанных с поединком против Фенербахче – возвращение Никиты Бурды. Защитник Динамо последний раз выходил на поле в официальном матче более двух лет назад. В то же время другой центрдеф Илья Забарный не попал в заявку "бело-синих" на стамбульскую битву. Однако о травме защитника киевский клуб не сообщал. Как и об отсутствующих в четверг Беседине и Ванате.

У Львова кадровых проблем меньше. В то же время Олегу Дулубу приходится интегрировать большое количество новичков (в общей сложности 8 новых имен) в командные построения и адаптировать их к Премьер-лиге. Встреча с Динамо станет серьезным испытанием для них.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Кендзера, Сирота, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев, Караваев, Буяльский, Цыганков – Ванат.

ФК Львов: Ильющенков – Бусько, Якымив, Муравский, Мильченко – Грисьо, Бойко, Васильев, Шишка – Ныч, Бугай.

Арбытры

Главный рефери – Александр Омельченко (Славянск), ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон), четвертый рефери – Максим Козиряцкий (Запорожье).