Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич заинтересовал Панатинаикос, сообщает Paopantou.gr.

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"Зеленые" находятся в поисках игроков, способных усилить атакующую линию команды. Как следствие, 20-кратный чемпион Греции обратил свое внимание на хавбека киевлян. Пока неизвестно, выходил ли Панатинаикос на связь с Динамо относительно словенца.

Напомним, Вербич недавно присоединился к Динамо, заявив, что хотел бы помочь киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов. Вторую половину прошлого сезона 28-летний легионер провел в польской Легии на правах аренды. Контракт Беньямина с киевлянами действует до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 млн евро.

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