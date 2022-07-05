Янг Бойз и Динамо разошлись миром (0:0) в очередной благотворительной игре, с помощью которой киевляне готовятся к квалификации ЛЧ и собирают деньги в поддержку Украины. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч 5 июля 2022 года

Янг Бойз – Динамо – 0:0

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Кендзера (Тымчик, 58), Забарный (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваев (Дубинчак, 62) – Сидорчук (Андриевский, 62), Шапаренко (Шепелев, 62) – Цыганков (Антюх, 76), Буяльский (Гармаш, 73), Вербич (Ванат, 58) – Беседин (Супряга, 73)

После трех контрольных поединков, в которых Луческу проверил резервистов и главных талантов молодежки, пришло время большого камбэка. Впервые после аренды на поле появились легионеры Вербич и Кендзера. Также вернулись 7 игроков сборной Украины, получившие дополнительные дни отпуска. Посильнее был и оппонент Динамо. Янг Бойз, также выпустивший практически всех сильнейших, стабильно в последние годы выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Этим летом на сборах "пчелы", начинающие официальный сезон несколько раньше, по 2 раза побеждали и играли вничью.

Янг Бойз – Динамо: онлайн-трансляция матча (видео)

Серия нервных потерь на ровном месте у киевлян с начала встречи. Янг Бойз даже в штрафную прорвался, но там Забарный подчистил. Попов на дальней штанге эффектно снял мяч с головы соперника. Без ударов в стартовые 10 минут, но у швейцарцев более острые подходы к моментам. Караваев и Вербич стремительно разогнали атаку после вбрасывания Бущана из рук. Сидорчук перевел на противоположный фланг, но у Беседина не получился удар после наброса с правого края. Также заблокировали и две попытки швейцарцев в следующей атаке.

Целая серия угловых бернцев. Несколько опасных ударов головой, не хватает точности. Буяльский обыгрался с Кендзерой и пробил с острого угла. Первый серьезный момент Динамо на 26 минуте. Бущан парировал удар Фаснахта со второго этажа, а на 29-й отвел настоящую угрозу. Это Канга спокойно получил пас с левого фланга и в касание коварно пробил под штангу. Классную атаку веером с правого фланга на левый провели динамовцы. Вербич отдавал под удар, а Караваев опрокинул голкипера.

Еще одна попытка заострить справа с переводом в центр, а там слабый удар блокируют швейцарцы. Вот и талант Шапаренко в давлении на соперника проявился. Николай после прессинга Беседина и еще одного партнера заставил ошибиться соперника. Десятка Динамо уже проходил было к воротам, но его скосил голкипер. Опасный стандарт загубил ударом в стенку Шапаренко. Цыганков справа завершал стеночку с Сидорчуком, однако снова острый угол и своевременная реакция вратаря. Несколько подач подряд швейцарцев с обоих флангов, итоговый удар головой не стал проблемой для Бущана.

Снова перехватывает Шапаренко. После обыгрыша с Бесединым Николай мягко набросил в направлении Буяльского, капитан соперника Лустенбергер едва не срезал в свои ворота. После углового Сидорчук сказал последнее слово до перерыва неплохим ударом из-за пределов штрафной. Киев перехватил инициативу в конце первого тайма, когда заставил соперника паниковать под добротным прессингом. Однако настораживает, насколько легко и часто Янг ​​Бойз в первые 30 минут заходил в штрафную Бущана.

Вторая половина началась эффектно разыгранной атакой швейцарцев. После паса пяткой Нсаме вывели на свидание с потянувшим удар Нещеретом, хотя судьи и так зафиксировали офсайд. Забарный заработал опасный штрафной на свои ворота. Мощь выстрела метров с 20 ослабил блок. Проходит стеночка и удар непосредственно во владениях Нещерета, не успевают накрывать динамовцы. Не очень удачно Руслан вышел из ворот после углового, но сам же и исправил ситуацию, самоотверженно бросившись под удар.

Комбинируют коротким пасом киевляне в чужой штрафной, а до более решительных действий все дело не доходит. Цыганков решил вспомнить о своем почерке и пробил с левой после смещения в центр, очень неудачно. Как же мощно давит Киев после серии замен. Ванат блестяще подхватил снаряд и убежал к воротам. А вот с ударом не сложилось, прямо в кипера. Цыганков начинает новую волну атаки, Андриевский завершает ударом с лета – и здесь прицел сбит. Попов привез момент, прибегнув к необдуманной обводке перед штрафной Динамо. Нещерет выручил в ситуации один на один.

Боль роскошным дальним пасом вывел Тымчика в штрафную, Ванат замыкал прострел, но в падении с нескольких метров не получлися удар, который мог бы стать результативным. Нещерет потянул мощнейший дальний выстрел после неоправданной потери Антюха перед штрафной. Эффектный сейв молодого голкипера на 89-й минуте. На финише Супряга загубил перспективную контру неудачным пасом. А соперник, оказавшись в 10 метрах от ворот, поскользнулся и также упустил свой шанс. В концовке мы увидели достаточно символичный обмен моментами, которые сегодня обе команды только транжирили. Следующий матч Динамо сыграет против Люцерна в субботу, 9 июля. Начало – в 19:00.