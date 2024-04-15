"Динамо ищет вингера, но я не думаю, что это замена Ярмоленко. Я думаю, что это для конкуренции. В Динамо есть Кабаев, Волошин, Ярмоленко и Караваев, который может сыграть на этой позиции, но были матчи, когда и Шепелеву приходилось играть на фланге. Поэтому там идет постоянный поиск.

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Но я могу приоткрыть секрет, что информация о колумбийце Анхеле Торресе, то в Динамо был к нему интерес. Я думаю, что летом может возобновиться этот интерес, потому что киевляне присматриваются к этому игроку", – поделился Цыганык в эфире Цыганык Live.

Отметим, что 24-летний вингер выступает за австралийский Сентрал Кост Маринерс с августа 2023 года. Успел поиграть в молодежке Порту и за мальтийский Бальзан. Торрес проводит достаточно результативный сезон – 32 матча за Сентрал Кост Маринерс в этом сезоне, 15 голов и 7 ассистов.

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