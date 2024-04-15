"Динамо шукає вінгера, але я не думаю, що це заміна Ярмоленку. Я думаю, що це для конкуренції. В Динамо є Кабаєв, Волошин, Ярмоленко і Караваєв, який може зіграти на цій позиції, але були матчі, коли і Шепелєву доводилось грати на фланзі. Тому там йде постійний пошук.

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Але я можу привідкрити секрет, що інформація про колумбійця Анхеля Торреса, то в Динамо був до нього інтерес. Я думаю, що влітку може поновитись цей інтерес, бо кияни приглядаються до цього гравця", – поділився Циганик у ефірі Циганик Live.

Відзначимо, що 24-річний вінгер виступає за австралійський Сентрал Кост Марінерс з серпня 2023 року. Встиг пограти у молодіжці Порту та за мальтійський Бальзан. Торрес проводить досить результативний сезон – 32 матчі за Сентрал Кост Марінерс цього сезону, 15 голів та 7 асистів.

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