Луческу был поражен поддержкой Украины со стороны Хосепа Гвардиолы и надеется провести благотворительную встречу уже в мае, сообщает BBC. Наставник Реала Карло Анчелотти, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор парижан Леонардо также проявили солидарность с проблемами Динамо.

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"Мы хотим сыграть не только с Манчестер Сити. Открыты к предложениям и других клубов Англии, поскольку это одна из стран, очень жестко осудившая войну. Мы говорили с Гвардиолой. Спасибо ему за готовность организовать матч, но надо будет отталкиваться от календаря Манчестер Сити.

Дело не в футболе. Футбол – всего лишь наш инструмент. Приглашение сыграть – знак для тех, кто в Украине, кто борется или страдает, кому нужно прятаться из-за обстрелов. Это не просто матч. Если играешь, показываешь, что тебя волнует то, что происходит.

Моей мечтой было сыграть во всех странах, поддерживавших украинский народ в эти времена. Мы не должны забывать. Не надо возвращаться в повседневную рутину и забывать об Украине. Эти матчи пройдут, чтобы почтить жертв и дать надежду и утешение всем в Украине", – отметил Луческу в комментарии BBC.

Добавим, что уже завтра Динамо проведет поединок с Легией (поединок в 21:30), а также запланировало встречи с Галатасараем, Стяуа, Боруссией Д и Динамо Загреб.

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