Луческу був вражений підтримкою України з боку Хосепа Гвардіоли та сподівається провести благодійну зустріч вже у травні, повідомляє BBC. Наставник Реала Карло Анчелотті, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі та спортивний директор парижан Леонардо також проявили солідарність з проблемами Динамо.

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"Ми хочемо зіграти не лише з Манчестер Сіті. Відкриті до пропозицій й інших клубів Англії, оскільки це одна з країн, яка дуже жорстко засудила війну. Ми говорили з Гвардіолою. Дякуємо йому за готовність організувати матч, але треба буде відштовхуватися від календаря Манчестер Сіті.

Справа не в футболі. Футбол – всього лише наш інструмент. Запрошення зіграти – знак для тих, хто в Україні, хто бореться чи страждає, кому потрібно ховатися через обстріли. Це не просто матч. Якщо граєш, показуєш, що тебе хвилює те, що відбувається.

Моєю мрією було зіграти в усіх країнах, які підтримували український народ у ці часи. Ми не повинні забувати. Не треба повертатися до повсякденної рутини та забувати про Україну. Ці матчі пройдуть, щоб вшанувати жертв і дати надію та втіху всім в Україні", – зазначив Луческу в коментарі BBC.

Додамо, що вже завтра Динамо проведе поєдинок з Легією (поєдинок о 21:30), а також запланувало зустрічі з Галатасараєм, Стяуа, Борусією Д та Динамо Загреб.

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