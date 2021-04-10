"Сложная игра против очень организованного соперника. Они очень хорошо перекрывали коридоры, закрывали наших игроков. Нам было сложно играть. Команда соперника после 5 побед и 2 ничьих очень хорошо выглядит. Мы знали, что они обыграли Десну, Ворсклу, это говорит об их потенциале и силе.

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Мы во втором тайме сыграли лучше. Использовали свои сильные стороны. Заслуженно победили, потому что контролировали ход игры. Я возмущался желтой карточке Сидорчуку. Судья показал ее слишком легко. Это был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея. Он пропустит матч с Шахтером, который очень важен для нас. Сидорчук – очень важный игрок для нас, наш капитан. Недоволен тем, как легко судья её показал. Нужно было этот момент трактовать несколько иначе и не показывать желтую.

Знаем, что СК Днепр-1 был недоволен удалением Довбика. Но посмотрите на Забарного, у него сломан нос, весь в крови. Не знаем, как он отойдет и будет готовиться к следующим матчам. У него нос кривой, возможно, понадобится операция", – поделился Луческу в комментарии FootballHub.

Напомним, Динамо уверенно обыграло СК Днепр-1 (2:0), однако точно потеряло Сидорчука на предстоящий матч с Шахтером и рискует остаться без Забарного.

Динамо переиграло Днепр-1 – Луческу потерял лидера на матч с Шахтером, эффектные голы и удаление игрока сборной Украины