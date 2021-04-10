Опорник получил свою четвертую желтую карточку в сезоне в поединке против СК Днепр-1, из-за чего не сможет сыграть в поединке с Шахтером.

Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – битва лучших, большой камбэк в команде Луческу

Отметим, что будущее Классическое может повлиять на борьбу за чемпионство – пока что "бело-синие" удерживают отрыв от "горняков" в 7 очков.

К слову, Сидорчук провел 30 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Динамо – СК Днепр-1: Луческу теряет лидера на матч с Шахтером, тяжелая ничья в битве непобедимых