Динамо всречалось с СК Днепр-1 в 21 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – СК Днепр-1.

Поединок Динамо – СК Днепр-1 стартовал в 17:00. Обе команды весной демонстрируют отличную форму, ведь еще не проигрывали во втором круге. Динамо на момент начала игры лидировало, опережая Шахтер на 7 очков. СК Днепр-1 шел 8-м.

Первый тайм голов не принес, но Мирча Луческу получил неприятную новость. Сергей Сидорчук пропустит матч с Шахтером из-за перебора желтых карточек – капитан был предупрежден перед перерывом.

Динамо переиграло Днепр-1 – Луческу потерял лидера на матч с Шахтером, эффектные голы и удаление игрока сборной Украины

Во втором тайме киевляне забили. Виталий Миколенко эффектным ударом с лета замкнул подачу с углового. Через несколько минут команда Йовичевича осталась вдесятером – Артем Довбик был удален за отмашку от Забарного. Численное преимущество Динамо реализовало почти сразу. Сергей Сидорчук начал атаку и сам же ее завершил, добив мяч в сетку после удара Жерсона и сейва Юрчука.

В итоге, 2:0 – Динамо сохранило отрыв в 7 очков от Шахтера. Уже на следующей неделе состоится Классическое, которое будет сыграно на НСК Олимпийский в субботу, 17 апреля.

Динамо – СК-Днепр-1: видео голов и обзор матча 10 апреля 2021