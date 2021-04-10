"Складна гра проти дуже організованого суперника. Вони дуже добре перекривали коридори, закривали наших гравців. Нам було складно грати. Команда суперника після 5 перемог і 2 нічиїх дуже добре виглядає. Ми знали, що вони обіграли Десну, Ворсклу, це говорить про їхній потенціал і силу.

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Ми в другому таймі зіграли краще. Використовували свої сильні сторони. Заслужено перемогли, тому що контролювали хід гри. Я обурювався жовтій картці Сидорчуку. Суддя показав її занадто легко. Це був дрібний фол в центрі поля, перший і останній фол Сергія. Він пропустить матч з Шахтарем, який дуже важливий для нас. Сидорчук – дуже важливий гравець для нас, наш капітан. Незадоволений тим, як легко суддя її показав. Потрібно було цей момент трактувати трохи інакше і не показувати жовту.

Знаємо, що СК Дніпро-1 був незадоволений вилученням Довбика. Але подивіться на Забарного, у нього зламаний ніс, весь у крові. Не знаємо, як він відійде і буде готуватися до наступних матчів. У нього ніс кривий, можливо, знадобиться операція", – поділився Луческу в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло СК Дніпро-1 (2:0), проте точно втратило Сидорчука на майбутній матч із Шахтарем та ризикує залишитись без Забарного.

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