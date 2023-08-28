Киевское Динамо предметно интересуется защитником хорватской ХНК Горица Крешимиром Кризманичем, сообщает "ТаТоТаке".

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23-летний футболист левша, способен сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны.

Напомним, Кризманич – воспитанник клуба Хрватски Драговоляц. За главную команду ХНК Горица дебютировал в 2019 году (контракт до 30 июня 2025 г.). В текущем сезоне принял участие в 5 матчах хорватского первенства.

За его плечами 7 поединков в составе молодежной сборной Хорватии. Интересно, что две игры, которые Крешимир сыграл за сборную U-20, он провел под руководством экс-тренера Динамо Огнена Вукоевича. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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