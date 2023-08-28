Динамо може підписати захисника з Європи – раніше його тренував екс-коуч киян
Київський клуб поклав око на гравця молодіжної збірної Хорватії Крешіміра Крізманіча.
Київське Динамо предметно цікавиться захисником хорватської ХНК Горіца Крешіміром Крізманічем, повідомляє "ТаТоТаке".
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23-річний футболіст шульга, здатний зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі оборони.
Нагадаємо, Крізманіч – вихованець клубу Хрватскі Драговоляц. За головну команду ХНК Горіца дебютував у 2019 році (контракт до 30 червня 2025 року). У поточному сезоні взяв участь у 5 матчах хорватської першості.
За його плечима 7 поєдинків у складі молодіжної збірної Хорватії. Цікаво, що дві гри, які Крешімір зіграв за збірну U-20, він провів під керівництвом екс-тренера Динамо Огнєна Вукоєвіча. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.
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