"У меня были варианты, но я не скажу, что дошло до конкретики. А еще, если смотреть правде в глаза, это не какие-то клубы, ради которых я хотел бы уехать из дома, из Украины. Я хотел остаться здесь.

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Конечно, если бы это были топовые команды на мой уровень, тогда я бы рассматривал такие варианты. Но больше мне хотелось остаться в Украине.

Во-вторых, Колос – это единственный клуб, который озвучил конкретику. Клуб выбрал меня, а я ответил согласием. Сам Колос мне очень импонирует, я знаю этот клуб уже очень давно, играл с ними еще в чемпионате области, когда был в молодежных командах Динамо, а Колос играл в аматорах. За это время они показали фантастический прогресс, поднявшись в Премьер-лигу, построили базу, стадион. Совпало несколько факторов, поэтому я и оказался в Колосе", – сказал Бурда в комментарии официальному сайту УПЛ.

Напомним, Никита присоединился к "хлеборобам" в статусе свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне провел за Колос 4 матча без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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