Гомес готовился в ближайшее время начать переговоры с Динамо, однако он напуган ситуацией в Украине, сообщает Gazeta Esportiva.

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Киевляне еще не делали предложение по бразильцу и могут рассмотреть вариант с трансфером летом 2022 года. Игорь Гомес может сыграть на любой позиции в полузащите, но чаще всего выходит на позиции атакующего полузащитника.

Добавим, что действующий контракт Гомеса рассчитан только к лету 2023 года – это позволит Динамо и другим потенциальным покупателям давить на Сан-Паулу.

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