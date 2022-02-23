Динамо может отложить трансфер "нового Кака" на лето – игрок боится переходить из-за агрессии России
Полузащитник Сан-Паулу Игорь Гомес решил затормозить свой трансфер в киевское Динамо.
Гомес готовился в ближайшее время начать переговоры с Динамо, однако он напуган ситуацией в Украине, сообщает Gazeta Esportiva.
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Киевляне еще не делали предложение по бразильцу и могут рассмотреть вариант с трансфером летом 2022 года. Игорь Гомес может сыграть на любой позиции в полузащите, но чаще всего выходит на позиции атакующего полузащитника.
Добавим, что действующий контракт Гомеса рассчитан только к лету 2023 года – это позволит Динамо и другим потенциальным покупателям давить на Сан-Паулу.
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