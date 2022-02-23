Динамо може відкласти трансфер "нового Кака" на літо – гравець боїться переходити через агресію Росії
Півзахисник Сан-Паулу Ігор Гомес вирішив загальмувати свій трансфер до київського Динамо.
Гомес готувався у найближчий час розпочати переговори з Динамо, проте зараз він наляканий ситуацією в Україні, повідомляє Gazeta Esportiva.
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Кияни ще не робили пропозицію щодо бразильця та можуть розглянути варіант з трансфером влітку 2022. Ігор Гомес може зіграти на будь-якій позиції у півзахисті, але частіше за все виходить на позиції атакувального півзахисника.
Додамо, що чинний контракт Гомеса розрахований лише до літа 2023 року – це дозволить Динамо та іншим потенційним покупцям тиснути на Сан-Паулу.
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