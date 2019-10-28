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Динамо мотивировало Копенгаген прервать длительную безвыигрышную серию

22:27 23 Читати українською
Динамо мотивировало Копенгаген прервать длительную безвыигрышную серию
Орхус – Копенгаген / Фото Trước Trận Đấu

Состоялся поединок 14-го тура чемпионата Дании Орхус – Копенгаген.

Чемпионат Дании, 14-й тур

Орхус – Копенгаген – 1:2

Голы: Торстейнссон, 56 – Н'Дойе, 17, 51

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Хозяева быстро открыли счет благодаря точному удару сенегальского форварда Даме Н'Дойе.

После перерыва 34-летний нападающий не сбавил обороты и удвоил преимущество Копенгагена, оформив дубль. Игроки Орхуса почти сразу сумели отквитать один мяч, но от поражения их это не спасло.

Гости прервали безвыигрышную серию выездных матчей, которая продолжалась в течение 7 поединков, и закрепились на второй строчке турнирной таблицы.

Напомним, Копенгаген является соперником Динамо на групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча этих команд в Киеве завершилась ничьей (1:1).

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