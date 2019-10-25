"Грандіозний результат з вражаючим європейським рекордом": данські ЗМІ тріумфують після матчу Динамо – Копенгаген

"Футбол 24" розповідає про реакцію данських ЗМІ на нічию Динамо та Копенгагена у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Скандинави бачать свою команду у плей-офф турніру.

Ekstra Bladet: Грандіозний результат в Києві

Одне з найбільших видань Данії пише, що після київського протистояння Копенгаген отримав гарні передумови, щоб пробитись у плей-офф Ліги Європи.

"Все пройшло за сценарієм Столе Сольбакена, який перед матчем сподівався на схожий результат. Копенгаген може засмучуватись через підсумковий рахунок, але не більше. Гості вийшли вперед завдяки блискавичному голу Піероса Сотіріу, а після перерви розгубились при штрафному, який коштував двох важливих очок і неймовірної перемоги.

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1:1 – більш ніж прийнятний рахунок проти великого українського клубу. З цього моменту починається справжня боротьба за плей-офф. П'ять пунктів на екваторі групового етапу залишають нам пристойні шанси, щоб опинитись серед 32-х найкращих команд Ліги Європи. Київський поєдинок лише зміцнив нашу віру.

Було б соромно говорити, що густий київський туман зіпсував гру на НСК Олімпійський, хоча на трибунах вистачало вільних місць. Перед матчем поруч з ареною було більше представників поліції, ніж самих фанів. Найдешевший квиток коштував 15 крон, але ефект Бенднтера, схоже, не спрацював на теренах української столиці. Матч відвідали близько 22-х тисяч уболівальників", – йдеться на сторінках Ekstra Bladet.

Найкращим гравцем у складі Копенгагена, за версією видання, став Карлос Зека, який отримав п'ятірку (рівень – "супер"): "Він грав на Олімпійському, наче грецький бог". А ось найнижчий бал (2) несподівано дістався екс-півзахиснику амстердамського Аякса Віктору Фішеру. Цікаво, що аналітичний портал SofaScore виставив йому більше семи (7.4) – це другий найвищий результат у команді, але представники данської преси думають інакше.

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Bold.dk: Красивий європейський скальп

Популярний портал відзначає чудову роботу Столе Сольбакена, який виконав п'ять замін у складі порівняно з попереднім матчем проти Есб'єрга, і майже усі спрацювали: "Cотіріу та Фальк були серед тих, хто "прослизнув" до основи у Києві. Перший виявився автором стартової мрії, провівши швидкий м'яч, а другий – непогано контролював центр поля. Динамо намагалось тиснути на Копенгаген, дуже старався колишній гравець данського клубу Беньямін Вербіч, проте грамотні дії гостей, які не панікували, дозволили вивезти з України важливе очко".

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"Динамо не пропускало у семи матчах поспіль, але Копенгагену знадобилось лише півтори хвилини, щоб перервати суху серію киян. На щастя, данці не знітились після пропущеного м'яча і продовжували демонструвати переконливий футбол. Нічия у Києві – хороший європейський "скальп", – пише Bold.dk.

Politiken: Копенгаген повертається з очком та європейським рекордом

Авторитетне видання розповідає про чудовий старт данського клубу у другому за престижністю єврокубку: "Копенгаген отримав майже все, про що мріяв перед вояжем в Україну. Сотіріу відзначився вже на 84-й секунді у найважчій з шести груп Ліги Європи. Швидкий гол дозволив Копенгагену діяти з позиції сили, контролювати центр поля, створювати моменти поблизу воріт Динамо. Команда Сольбакена могла піти на перерву з більш комфортною перевагою, але Бущан, зокрема, врятував після удару Нельссона.

Кияни, прогнозовано, почали тиснути з перших хвилин другого тайму. Вербіч та його партнери заграли активніше, тож гол Шабанова, за яким не вгледіли після розіграшу штрафного, виглядає цілком справедливим покаранням. Відігравшись, кияни заволоділи ініціативою, але гості дуже швидко знову вирівняли ситуацію. Копенгаген продовжує лідирувати після трьох турів, плей-офф – щораз ближче".

Розписавши нічию з Динамо, данці встановили цікавий європейський рекорд. Команда Сольбакена не пропускає більше одного гола у єврокубках 24 матчі поспіль, перевершивши попереднє досягнення Мілана з 1992-1994 років. Востаннє Копенгаген виймав м'яча із сітки власних воріт частіше, ніж один раз, ще в лютому 2018 року, розгромно поступившись мадридському Атлетіко (1:4). "Вражаючий подвиг у Києві", – розповідає Politiken про рекорд, до якого, на жаль, долучилось Динамо.

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