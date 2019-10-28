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Динамо мотивувало Копенгаген перервати тривалу безвиграшну серію

22:27 363 Читать на русском
Динамо мотивувало Копенгаген перервати тривалу безвиграшну серію
Орхус – Копенгаген / Фото Trước Trận Đấu

Відбувся поєдинок 14-го туру чемпіонату Данії Орхус – Копенгаген.

Чемпіонат Данії, 14-й тур

Орхус – Копенгаген – 1:2

Голи: Торстейнссон, 56 – Н'Дойє, 17, 51

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Господарі швидко відкрили рахунок завдяки влучному удару сенегальського форварда Даме Н'Дойє.

Після перерви 34-річний нападник не збавив обертів та подвоїв перевагу Копенгагена, оформивши дубль. Гравці Орхуса майже одразу зуміли відквитати один м'яч, але від поразки їх це не врятувало.

Гості перервали безвиграшну серію виїзних матчів, яка тривала протягом 7 поэдинків, та закріпились на другій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Копенгаген є суперником Динамо на груповому етапі Ліги Європи. Перша зустріч цих команд у Києві завершилась нічиєю (1:1).

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