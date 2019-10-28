Динамо мотивувало Копенгаген перервати тривалу безвиграшну серію

Відбувся поєдинок 14-го туру чемпіонату Данії Орхус – Копенгаген.

Чемпіонат Данії, 14-й тур

Орхус – Копенгаген – 1:2

Голи: Торстейнссон, 56 – Н'Дойє, 17, 51

"Поринув у спогади", – Вербіч під час матчу Динамо – Копенгаген вирішив, що тренер суперника кричить на нього

Господарі швидко відкрили рахунок завдяки влучному удару сенегальського форварда Даме Н'Дойє.

Після перерви 34-річний нападник не збавив обертів та подвоїв перевагу Копенгагена, оформивши дубль. Гравці Орхуса майже одразу зуміли відквитати один м'яч, але від поразки їх це не врятувало.

Гості перервали безвиграшну серію виїзних матчів, яка тривала протягом 7 поэдинків, та закріпились на другій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Копенгаген є суперником Динамо на груповому етапі Ліги Європи. Перша зустріч цих команд у Києві завершилась нічиєю (1:1).

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