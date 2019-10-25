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"Погрузился в воспоминания", – Вербич во время матча Динамо – Копенгаген решил, что тренер соперника кричит на него

17:14 31 Читати українською
"Погрузился в воспоминания", – Вербич во время матча Динамо – Копенгаген решил, что тренер соперника кричит на него
Беньямин Вербич / Фото из открытых источников

Вингер Динамо и экс-игрок Копенгагена Беньямин Вербич поделился впечатлениями от игры 3-го тура Лиги Европы против своей бывшей команды.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"После матча я разговаривал с Даниэлем Аскхолмом (консультантом по развитию Копенгагена – прим.), и решил подарить ему свою футболку. Я спустился туда, чтобы поздороваться, и болельщики спели песню обо мне. Это было приятное чувство. Сегодня они проявили ко мне большое уважение.

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Я очень уважаю клуб и болельщиков и был очень рад их снова видеть. А вернуться на арену Копенгагена еще прикольнее. Для меня этот матч будет более эмоциональным, если я снова сыграю в Дании. Я надеюсь, что мы выиграем этот матч.

В какой-то момент, во время матча, я услышал голос Столе Сольбаккена (наставника Копенгагена – прим.) и подумал, что он кричит на меня. Это навеяло воспоминания и вернуло меня в прошлое.

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Я люблю Копенгаген – и клуб, и город. Я не закрываю двери, но я еще молодой и у меня много лет впереди. Я прекрасно провел время в Копенгагене", – сказал Вербич в интервью датскому изданию BT.dk.

Напомним, Динамо спасло ничью с Копенгагеном (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Беньямин Вербич выступал за датчан с 2015 по 2018 годы.

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