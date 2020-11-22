Динамо не отпустило Миколенко в Манчестер Юнайтед – манкунианцы делали предложение по защитнику
11:29 - Читати українською
Защитник Динамо Виталий Миколенко имел возможность перебраться в английскую Премьер-лиги летом 2020 года.
Манчестер Юнайтед обращался к Динамо с предложением арендовать Миколенко с опцией выкупа, информирует ТаТоТаке.
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"Красные дьяволы" даже определились с суммой выкупа, однако Динамо не согласилось на предложение манкунианцев, которые в итоге приобрели Алекса Теллеса за 15 млн евро.
К слову, Миколенко провел в текущем сезоне 11 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 2 ассиста.
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