Захисник Динамо Віталій Миколенко мав можливість перебратись до англійської Прем'єр-ліги влітку 2020 року.

Манчестер Юнайтед звертався до Динамо із пропозицією орендувати Миколенка із опцією викупу, інформує ТаТоТаке.

Динамо продовжило контракт з Гармашем – ЗМІ назвав оригінальні умови нової угоди

"Червоні дияволи" навіть визначились із сумою викупу, проте Динамо не погодилось на пропозицію манкуніанців, які в підсумку придбали Алекса Теллеса за 15 млн євро.

До слова, Миколенко провів у поточному сезоні 11 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 2 асисти.

Інгулець – Динамо: Київ нарощує лідерство, але жах Луческу триває – VAR оживляє, списаний герой і дебютант у тіні легенд