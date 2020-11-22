По информации ТаТоТаке, новый контракт Гармаша с Динамо рассчитан на 5 лет.

Ингулец – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Отмечается, что Денис зарабатывал около 2 млн долларов в год, однако клуб имеет задолженность перед хавбеком, которая оценивается примерно в 1 млн. Соглашение с Гармашем подписано при условии, что после подписания долг будет погашен в рассрочку.

К слову, полузащитник провел 4 матча в текущем сезоне в составе Динамо, записав в свой актив гол и ассист.

Ингулец – Динамо: Киев отрывается, но кошмар Луческу мешает – VAR оживляет, списанный герой и дебютант в тени легенд