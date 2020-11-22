Динамо продлило контракт с Гармашем – СМИ назвало оригинальные условия нового соглашения
10:40 - Читати українською
Полузащитник Динамо Денис Гармаш продлил соглашение с киевским клубом на длительный срок.
По информации ТаТоТаке, новый контракт Гармаша с Динамо рассчитан на 5 лет.
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Отмечается, что Денис зарабатывал около 2 млн долларов в год, однако клуб имеет задолженность перед хавбеком, которая оценивается примерно в 1 млн. Соглашение с Гармашем подписано при условии, что после подписания долг будет погашен в рассрочку.
К слову, полузащитник провел 4 матча в текущем сезоне в составе Динамо, записав в свой актив гол и ассист.
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