Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 13-го тура УПЛ принимает Львов. Анонс и прогноз поединка читайте на Футбол 24.

Динамо – Львов

28 октября, 17:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

За неделю до Классического дерби календарь нынешней УПЛ подарил нашим грандам более-менее лёгкие матчи, но для Динамо пока ни один соперник не выглядит простым. Даже летом, когда команда была явно на ходу, а тактику Хацкевича было принято нахваливать, "бело-синие" выдавали очень нервные игры – в частности со Львовом, которому удалось забить лишь в добавленное арбитром время. Правда, тогда киевляне победили по делу, создав мешок моментов – не удавалось только реализовать их. Сегодня у Динамо с креативом не так всё гладко, но они должны побеждать любой ценой, ибо Шахтер оторвался уже на пять очков. Осечка со Львовом накануне выездного дерби, в котором "горняки" являются однозначными фаворитами, может стоить киевлянам не только очков, но и реаьных шансов на чемпионство.

Статистика противостояния Динамо против Львова

Всего: 3 матча, 3 победы Динамо. Разница мячей – 3:0.

В Премьер-лиге: 3 матча (+3, =0, -0, 3:0)

Форма и результаты Львова в последнее время выглядят очень противоречиво, напоминая ситуацию с другим львовским клубом. Подопечные Юрия Бакалова, с одной стороны, играют в довольно неплохой футбол и, в основном, не остаются без очков, но при этом демонстрируют патологическую нестабльнисть как на протяжении матчей, так и на турнирной дистанции – и очень редко побеждают. Так, после ничьей с Зарей "горожане" начисто сгорели в родных стенах Десне, но уже через тур одержали первую домашнюю победу, переиграв Арсенал-Киев – правда, разорвав аутсайдеров в первом тайме, львовяне едва не уступили во втором. По большому счёту, у такой команды шансов настроиться и отобрать очки у мотивированного Динамо не должно быть, но противоречивая форма киевлян играет на руку Львову. Все в его ногах, так сказать, хотя на чужом поле совершить подвиг подопечным Юрия Бакалова будет крайне трудно.

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Александру Хацкевичу в этом поединке не сможет помочь Артём Беседин, который находится в Сербии и залечивает ахилл. Вряд ли выйдет на поле и Виктор Цыганков, ведь тот из-за травмы не смог сыграть против Ренна. Кроме того, за несогласие с решением арбитра в Полтаве на три матча дисквалифицировали Тамаша Кадара. Что касается Львова, то из-за повреждения не смогут сыграть защитники Сергей Воронин и Сергей Борзенко, но главной потерей является форвард Бруну Дуарте – в прошлом туре он получил красную карточку и теперь отбывает дисквалификацию. Кроме того, клуб прекратил сотрудничество с центрхавом Максимом Каленчуком.

"Изюминки" матча

– Победная серия Динамо в чемпионате составляет уже пять матчей

– Ворота столичного клуба в чемпионате остаются "сухими" уже 496 минут подряд.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Львов

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Морозюк, Че Че, Сидклей – Вербич

Львов: Бандура – Голиков, Адамюк, Мартан, Путраш – Сабино, Прыймак – Тейлор, Аугусто, Западня – Сезар