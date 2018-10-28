Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 13-го туру УПЛ приймає Львів. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Динамо – Львів

28 жовтня, 17:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

За тиждень до Класичного дербі календар цьогорічної УПЛ подарував нашим грандам більш-менш легкі матчі, але для Динамо наразі жоден суперник не виглядає простим. Навіть влітку, коли команда була явно на ходу, а тактику Хацкевича було прийнято нахвалювати, "біло-сині" видавали дуже нервові ігри – зокрема зі Львовом, якому вдалося забити лише у компенсований арбітром час. Щоправда, тоді кияни перемогли по ділу, створивши торбу моментів – не вдавалося лише реалізувати їх. Сьогодні у Динамо з креативом не так все гладко, але вони повинні перемагати за будь-яку ціну, так як Шахтар відірвався вже на п'ять очок. Осічка зі Львовом напередодні виїзного дербі, в якому "гірники" є однозначними фаворитами, може коштувати киянам не тільки очок, а й реальних шансів на чемпіонство.

Статистика протистояння Динамо проти Львова

Всього: 3 матчі, 3 перемоги Динамо. Різниця м’ячів – 3:0.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+3, =0, -0, 3:0)

Форма та результати Львова останнім часом виглядають дуже суперечливо, нагадуючи ситуацію з іншим львівським клубом. Підопічні Юрія Бакалова, з одного боку, грають у досить непоганий футбол і, здебільшого, не залишаються без очок, але при цьому демонструють паталогічну нестабльність як впродовж матчів, так і на турнірній дистанції – і дуже рідко перемагають. Так, після нічиєї із Зорею "міщани" начисто згоріли у рідних стінах Десні, але вже через тур здобули першу домашню перемогу, перегравши Арсенал-Київ – щоправда, розірвавши аутсайдерів у першому таймі, львів'яни ледь не поступились у другому. За великим рахунком, у такої команди шансів налаштуватися й відібрати очки у вмотивованого Динамо не повинно бути, але суперечлива форма киян грає на руку Львову. Все у його ногах, так би мовити, хоча на чужому полі зробити подвиг підопічним Юрія Бакалова буде вкрай важко.

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Олександр Хацкевичу в цьому поєдинку не зможе допомогти Артем Бєсєдін, який знаходиться у Сербії та заліковує ахілл. Навряд чи вийде на поле і Віктор Циганков, адже той через травму не зміг зіграти проти Ренна. Крім того, за незгоду з рішенням арбітра у Полтаві на три матчі дискваліфікували Тамаша Кадара. Щодо Львова, то через пошкодження не зможуть зіграти захисники Сергій Воронін та Сергій Борзенко, але головною втратою є форвард Бруну Дуарте – у минулому турі він отримав червону картку й наразі відбуває дискваліфікацію. Крім того, клуб припинив співпрацю із центрхавом Максимом Каленчуком.

"Родзинки" матчу

– Переможна серія Динамо у чемпіонаті наразі складає п'ять матчів

– Ворота столичного клубу у чемпіонаті залишаються "сухими" вже 496 хвилин поспіль.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Львів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Морозюк, Че Че, Сідклей – Вербіч

Львів: Бандура – Голіков, Адамюк, Мартан, Путраш – Сабіно, Приймак – Тейлор, Аугусто, Западня – Сезар