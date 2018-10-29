"Кадар проявил несогласие с решением арбитра" – КДК объяснил дисквалификацию защитника Динамо за плевок в сторону Абдулы

По мнению КДК ФФУ, венгерский защитник Динамо Тамаш Кадар умышленно плюнул в сторону Анатолия Абдулы в матче против Ворсклы.

Как известно, в матче Ворскла – Динамо Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра встречи Анатолия Абдулы, но судья не заметил действий футболиста.

КДК не изменил решение арбитра по фола Харатина на Тайсоне, поскольку не имеет таких полномочий

КДК ФФУ рассмотрел этот эпизод и дисквалифицировал венгра на 3 матча.

"Дело в отношении Кадара открыли по собственной инициативе, поскольку этот эпизод остался без внимания главного арбитра матча. Мы уже получили объяснение Динамо, проанализировали видео и установили, что действительно, в данном эпизоде ​​были соответствующие действия в направлении арбитра. У нас по правилам не предусмотрено, должен плевок попасть в арбитра или нет, то есть это определенные действия в направлении арбитра. Четко видно на повторе, что он проявляет определенное несогласие, затем делает плевок в сторону арбитра и продолжает проявлять несогласие.

То есть аргументацию о том, что это была физиологическая потребность, мы заслушали, но все-таки поняли для себя, что это было проявление несогласия. Поэтому футболист получил наказание. Это самая низкая граница этого наказания, поскольку это впервые. Это не было явно с целью попасть в арбитра, но это было проявление несогласия, поэтому он наказывается: игрок получил три матча отстранения", – сказал секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко "Футбол 1".