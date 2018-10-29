Заховайло: Если в атаку Динамо поставить Роналду, то он превратится в Беседина

Известный агент Вячеслав Заховайло не в восторге от стиля игры киевского Динамо в матче Лиги Европы против Ренна (2:1).

"Ренн я очень хорошо знаю. Видел несколько его матчей. Нельзя сказать, что это очень квалифицированная команда. Ожидал, что с французами киевляне сыграют гораздо мощнее. Хотя бы как в первом матче против Славии. У киевского Динамо одна болезнь – команда постоянно подстраивается под соперника, какого уровня он не был. Ренн, Яблонец – мы не умеем играть в свою игру, отдаем инициативу и сами сидим, рассчитываем на контратаки.

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Я, как киевлянин, воспитанный на другом. Мне нравится, когда команда доминирует на поле, а такой трусливый футбол мне не очень нравится.

Также, наш центральный треугольник нужно полностью реформировать. К нам в атаку сейчас хоть Роналду поставить – с такой линией полузащиты он превратится в Беседина", – цитирует Заховайло издание 1927.kiev.ua.

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