toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Заховайло: Если в атаку Динамо поставить Роналду, то он превратится в Беседина

27 октября 11:57 508 Читати українською
Заховайло: Если в атаку Динамо поставить Роналду, то он превратится в Беседина
Вячеслав Заховайло / Фото из соцсетей

Известный агент Вячеслав Заховайло не в восторге от стиля игры киевского Динамо в матче Лиги Европы против Ренна (2:1).

"Ренн я очень хорошо знаю. Видел несколько его матчей. Нельзя сказать, что это очень квалифицированная команда. Ожидал, что с французами киевляне сыграют гораздо мощнее. Хотя бы как в первом матче против Славии. У киевского Динамо одна болезнь – команда постоянно подстраивается под соперника, какого уровня он не был. Ренн, Яблонец – мы не умеем играть в свою игру, отдаем инициативу и сами сидим, рассчитываем на контратаки.

Кендзёра – о своем шикарном голе Ренну: Хорошо, что так попал, Гармаш отдал суперассист

Я, как киевлянин, воспитанный на другом. Мне нравится, когда команда доминирует на поле, а такой трусливый футбол мне не очень нравится.

Также, наш центральный треугольник нужно полностью реформировать. К нам в атаку сейчас хоть Роналду поставить – с такой линией полузащиты он превратится в Беседина", – цитирует Заховайло издание 1927.kiev.ua.

Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Криштиану Роналду Криштиану Роналду Артем Беседин Артем Беседин Вячеслав Заховайло Ренн - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт252 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
21
час
:
10
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук