Бакалов: Динамо – топовая команда, но у ФК Львов свои планы на матч

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился мыслями о поединке 13-го тура УПЛ против киевского Динамо

"Прекрасно понимаем, с кем нам придется встретиться – Динамо есть Динамо. Это клуб, который регулярно выступает и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Киевляне пока располагаются на втором месте в таблице, но отставание от лидера всего в два очка. Весь состав Динамо – это сборники различных национальных команд, так что и класс, и уровень команды очень высок. Динамо – топовая команда.

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Мы с большим уважением относимся к своему сопернику, но у нас свои планы и подготовка. Всем известно, что Динамо любит контроль мяча, позиционные и быстрые атаки, с учетом этого и готовимся к предстоящему противостоянию", – цитирует Бакалова официальный сайт клуба.

Поединок 13-го тура УПЛ Динамо – ФК Львов состоится 28 октября, начало в 17:00.

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