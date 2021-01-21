Товариський матч 21 січня 2021

Динамо – Шахтар Солігорськ – 2:0

Голи: Клейтон, 51, Циганков, 79

Динамо: Нещерет (Бущан, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Сирота (Шабанов, 40), Попов (Забрний, 46), Миколенко (Сідклей, 46) – Андрієвський (Миколенко, 76), Шепелєв (Буяльський, 46) – Родрігес (Циганков, 46 (Ванат, 86)), Лєднєв (Дуелунд, 46), Де Пена (Клейтон, 46) – Бєсєдін (Супряга, 46)

Після спарингу, в якому Динамо завдало 0 ударів у площину воріт лідера чемпіонату Польщі, а всі моменти потягнули на менш ніж 1 очікуваний гол, хотілося побачити прогрес. Не в результаті, так у якості гри чи епізодів. Розмови про різну стадію підготовки тепер не могли слугувати відмазкою – команда Романа Григорчука вирушила в ОАЕ ще пізніше за киян. Чинні чемпіони Білорусі 2020 лише в березні відновлять офіційні виступи, тому тут уже перевага мала б бути на боці підопічних Луческу.

Динамо – Шахтар Солігорськ: склади та онлайн-трансляція матчу проти команди Григорчука (відео)

З ініціативою киян, фінтами Жерсона і без ударів пройшли стартові 10 хвилин. Атаки Шахтаря були рідшими, але гострішими. Дебелко ледь не вибіг сам на сам з голкіпером Динамо – Нещерет вчасно вийшов далеко в поле. Шепелєв сфолив у метрах 30 від своїх воріт. Небезпечний удар зі стандарту лише трохи повз ціль. Сирота класним пасом з глибини запустив мотор атаки. Жерсон поборовся, Бєсєдін заробив на собі перспективний штрафний. Де Пена не дозволив пробити Лєднєву, але дав вище воріт. Карлос знову вирішив пробити. Здалеку і без гостроти. У схожому відчайдушному дусі стріляв Бєсєдін – заблокували.

Миколенко своєчасно віддав під класний ривок Жерсону, який часто зміщується на лівий фланг. Родрігес миттєво зорієнтувався і віддав у центр – удар Андрієвського на 28 хвилині став першим у 2021 році, який знайшов шлях до воріт. Голкіпер Шахтаря не без проблем парирував. Шепелєв гостро закидав на Бєсєдіна, Артем прийняв і пробив у воротаря. Одна проблема – офсайд у форварда киян. Попов завівся на рівному місці. І це у спарингу після простого фолу суперника! Сирота отримав травму на 40 хвилині. Шкода, гарне враження справив Олександр – холоднокровно у захисті, з непоганим першим пасом. Шабанов вийшов достроково, адже більшість замін Луческу проводить у перерві.

Клейтон, який не зіграв ще жодного офіційного матчу, замкнув скидання Кендзьори після подачі кутового від Циганкова. Несподіваний автор першого гола киян у новому році. Пройшла атака через центр у команди Григорчука. Провалом захисників Динамо не скористався Подстрєлов. Буяльський, Супряга і Клейтон розіграли швидку триходівку. Віталій пробив у захисника з меж штрафного. Клейтону дісталося ззаду по ногах, жовта супернику. Трохи помучився бразилець, але побіг далі в атаку.

Супряга непогано відривається з глибини і дає напрямок атакам передачами. Розігнав Владислав ще один наступ, Циганков підхопив і віддав під удар Дуелунду – Черник потягнув з нижнього кута. Оце вже красиво! Екс-хавбек київського клубу Нікіта Корзун вийшов на заміну на 66 хвилині. Пресинг Супряги, підбирання Кендзьори, гострий пас Дуелунда за спини. Андрієвський схибив у простій ситуації, змарнувавши елегантну атаку. Значно краще, швидше ходить м'яч у динамівців. Супряга ефективніше за Бєсєдіна підіграє партнерам у дотик, але так само не отримує пас під удар.

Багатоходівка, яку розігнав Циганков, завершилася курйозним голом. Кендзьора влучив у спину Віктору, від якої снаряд залетів у верхній кут. Миколенко вийшов назад на поле, причому грає в опорній зоні. Владислав Ванат, 19-річний форвард молодіжки, дебютує за основну команду. Замінив Циганкова, якому тричі діставалося по ногах – почав шкутильгати Віктор. Ванат після скидання Супряги пробив з-за меж штрафного. Голкіперу довелося виручати.