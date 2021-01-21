Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Динамо. Из самых интересных моментов можно выделить удар Андриевского с линии штрафной и травму Сироты. А вот после перерыва Динамо вышло вперед: Цыганков навесил со штрафного, и после скидки никто не держал Клейтона на ближней штанге – 1:0.

Динамо уверенно переиграло Шахтер Григорчука – неожиданный герой, ключевые Цыганков и Кендзера, новые травмы

Команда Григорчука начала открываться, что позволило динамовцам создать несколько контратак, однако с ударами Дуэлунда и Ваната справился голкипер. Однако, он ничего не смог сделать в моменте со вторым голом, когда после классной атаки Кендзера пробил в Цыганкова, а от того мяч дугой залетел в ворота.