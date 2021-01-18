Динамо в рамках тренировочной подготовки встречалось с польской Легией. Смотрите видео голов и острых моментов матча Динамо – Легия на Футбол 24.

Динамовцы активно начали игру, но не смогли реализовать свои возможности, зато номинальные гости свой первый же момент конвертировали в гол. Соперник киевлян головой замкнул навес с углового.

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Через несколько минут после первого гола арбитр назначил пенальти в ворота Бойко – поляки уверенно удвоили преимущество. Один гол киевляне все же отыграли, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В итоге уверенная победа Легии в первом поединке Динамо во время зимних сборов.

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