Динамо – Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча против команды Григорчука
Динамо и Шахтер Солигорск сошлись в товарищеской встрече 21 января 2021 года. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
После матча, в котором Динамо нанесло ни одного удара в створ ворот лидера чемпионата Польши и не создало достаточно возможностей даже на 1 ожидаемый гол, ждем реабилитацию. Разговоры о разной стадии подготовки теперь не пройдут – команда Романа Григорчука отправилась в ОАЭ еще позже киевлян. Действующие чемпионы Беларуси 2020 только в марте возобновят официальные выступления, поэтому здесь уже преимущество должно быть на стороне подопечных Луческу.
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Динамо – Шахтер Солигорск: смотреть матч онлайн – трансляция 21 января 2021
По сравнению с игрой против Легии Луческу сделал немало изменений. Свои места в старте, хотя это все пока и довольно условно, сохранили только Миколенко и Беседин. В свою очередь впервые в 2021 году за киевский клуб сыграют Нещерет, Попов и Леднев. Остальные футболисты выходили на 2 тайм первого спарринга текущих сборов. Остаются вне заявки претенденты на основу Шапаренко и Тымчик, которые проходят процесс восстановления от повреждений.
Динамо: Нещерет – Караваев, Сирота, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Родригес, Леднев, Де Пена – Беседин
Запасные: Бущан, Бойко, Забарный, Кендзера, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Дуэлунд, Клейтон, Ванат, Супряга