Динамо уже в самом дебюте поединка мало выходить вперед, однако Бандура отразил пенальти в исполнении Де Пены. Кроме этого, моментов у команд в первом тайме почти не было, а после перерыва Луческу решил выпустить Караваева, который стал главным героем встречи. Миколенко не очень удачно прострелил, однако Бандура отбил мяч прямо на Александра, который забил первый гол в составе Динамо.

Динамо одолело Рух и солидно оторвалось от Шахтера – львовяне подарили джокеру Луческу победный гол и развалились

Под конец встречи киевляне добили соперника. Сначала Сидклей воспользовался провалом обороны и пробил под вратарем, а затем Караваев поставил точку во встрече.

Таким образом, Динамо набрало 46 очков и еще больше оторвалось от Шахтера, который в параллельном поединке сенсационно уступил Львову. Рух же с 13 пунктами опустился на последнюю строчку.